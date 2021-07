Diese Killer-PS5 im Wert von 4.000 US-Dollar wird gerade verlost – aber es gibt einen Haken

Die Macher des Horrorspiels Dead by Daylight verlosen gerade eine PS5 im Wert von 4.000 US-Dollar.

Aktuell ist die PS5 ja leider noch immer überall ausverkauft, insofern muss man zu anderen Mitteln greifen, um an eine Konsole zu kommen – beispielsweise kann man einem Gewinnspiel teilnehmen. Wie wir gerade jetzt darauf kommen? Ganz einfach: Die Macher von Dead by Daylight verlosen eine PS5 im Wert von 4.000 US-Dollar.

Verlost wird jedoch keine einfache PS5, sondern eine Konsole, die dem Fallensteller – einer der Killer in Dead by Daylight – gewidmet ist. Die Konsole wurde in mühevoller Detailarbeit umgestaltet und zeigt unter anderem die unheimliche Fratze des Killers.

Aber es gibt einen großen Haken: Am Gewinnspiel kann man leider nur teilnehmen, wenn man in den USA oder in Kanada lebt. Da die Konsole so cool aussieht, wollten wir euch das Gewinnspiel aber trotzdem nicht vorenthalten.

Hier der Tweet zur Verlosung mit einem Video der Konsole:

Und was sagt ihr? Die Konsole sieht ziemlich abgefahren aus, oder?

Das denken wir:

Es ist wirklich eine Schande, dass wir hierzulande nicht an diesem Gewinnnspiel teilnehmen könnnen.

Quelle: comicbook.com