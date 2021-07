Dieses beliebte PS4-Spiel kostet für begrenzte Zeit weniger als 1 Euro

Im PlayStation Store könnt ihr euch das PS4-Spiel Thomas Was Alone für für unter 1 Euro holen.

Wer auf der Suche nach einem guten günstigen PS4-Spiel ist, der sollte mal wieder einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort gibt es aktuell den Titel Thomas Was Alone für nur 0,79 Euro. Das Angebot endet aber bereits am 22. Juli.

Klar, das Spiel ist jetzt grafisch nicht der absolute Hingucker, aber für ein paar Cents erhaltet ihr hier ein sehr tolles Spiel. Es wude von Bithell Games entwickelt und ursprünglich 2012 veröffentlicht.

Thomas Was Alone ist ein 2D-Plattformer mit minimalistischem Design, in dem es um das Thema Freundschaft geht. Man muss eine Gruppe Rechtecke durch verschiedene Welten führen, in denen sie zusammenarbeiten müssen, um alle Levels zu beenden.

Dazu heißt es: “Lausche der wunderbaren Musik von David Housden, umgehe Hindernisse, die sorgfältig von Mike Bithell gesetzt wurden, und tauche mit Hilfe der von Danny Wallace wehmütig und amüsant gelesenen Erzählung in die Reise der Charaktere ein.

Entdecke die Geschichte der ersten fühlenden KIs. Ihre Zusammenarbeit, um zu … ‘fliehen’. Ein starkes Wort, ‘erscheinen’ wäre besser. ‘Erscheinen’ klingt bedeutungsvoll und verhüllt Wendungen und Ursprünge in der Geschichte. Wir haben auch nicht das Hüpfen erwähnt. Das wäre zu viel.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt iht zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store.

Das denken wir:

Bei diesem Preis kann man nichts falsch machen. Zuschlagen!

