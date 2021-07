Dieses Video zeigt, wie beeindruckend GTA 6 auf der PS5 aussehen könnte

in

In einem aktuellen Konzeptvideo bekommen wir zu sehen, was uns grafisch in GTA 6 auf der PS5 erwarten könnte.

Erst kürzlich berichteten wir über ein Video des YouTubers “INTER”, das zeigt, wie gut GTA 5 dank Next-Gen-Grafik-Mods und RTX aussehen kann. In einem neuen Konzepvideo zeigt der GTA-Fan nun, wie beeindruckend GTA 6 auf der PS5 aussehen könnte.

Für das Video verwendet der Modder unter anderem Reshade von Crosire, die Grafik-Mod QuantV 3.0 und das Mod-Pack 5Real. Darüber hinaus dürft ihr euch auf Raytracing und eine 4K-Auflösung freuen.

Und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Es ist natürlich klar, dass GTA 6 anders aussehen wird, aber durch das Video bekommen wir zumindest einen Vorgeschmack davon, was uns erwarten könnte. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das Video:

Wärt ihr zufrieden damit, wenn GTA 6 so auf der PS5 aussehen würde? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Was die Modding-Community in GTA 5 da immer wieder auf den Screen zaubert ist echt beeindruckend. Gerne mehr davon!