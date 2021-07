Dragon Age 4 erscheint vermutlich erst 2023

in

Kürzlich sind neue Gerüchte zum Release-Zeitraum des Spiels Dragon Age 4 aufgetaucht.

In letzter Zeit war es ziemlich still rund um das kommende Rollenspiel Dragon Age 4, aber nun gibt es zumindest ein neues Gerücht zum Release-Zeitraum des Titels.

Im Rahmen des Events EA Play Live gab es zwar keine neuen Infos zu Dragon Age 4, aber das hatte das verantwortliche Studio BioWare bereits im Vorfeld angekündigt. Im Tweet dazu hieß es: “Wir arbeiten hart daran, die nächsten [Dragon Age]- und [Mass Effect]-Spiele zu entwickeln und haben in diesem Jahre einige aufregende Sachen zu Star Wars: The Old Republic“.

Dafür hat nun Jeff Grub von VentureBeat Neuigkeiten darüber ausgegraben, wann denn Dragon Age 4 vermutlich erscheinen wird. So schreibt er, dass das Spiel auf dem Weg sei, im Jahr 2023 veröffentlicht zu werden. Mit anderen Worten wir werden wohl frühestens 2022 mehr über das nächste Dragon Age erfahren. Grubb beruft sich dabei auf ungenannte Quellen.

Leider können wir die Quellen nicht verifizierne und insofern den Wahrheitsgehalt dieser Info nicht feststellen, aber grundsätzlich halten wir die Einschätzung des Release-Zeitraumes für realistisch.

BioWare kündigte Dragon Age 4 bereits im Jahr 2018 an..

Sollte es weitere Neuigkeitenzum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Es ist wirklich schade, dass wir noch so lange auf das Spiel warten müssen.