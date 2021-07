Dying Light 2 Stay Human: Ladet euch jetzt das Comic zum Spiel herunter

in

Techland hat ein kostenloses Comic zum Spiel Dying Light 2 Stay Human veröffentlicht.

Bis zum Release von Dying Light 2 Stay Human müssen wir uns leider noch eine ganze Weile gedulden, aber dafür hat Techland nun ein kostenloses Comic zum Spiel veröffentlicht, das ihr euch jetzt herunterladen könnt.

Im selben Zug wurde auch ein animierter Teaser veröffentlicht, der einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, was euch im Comic erwartet. Es trägt den Titel Banshee: I Am The Cure und spielt vor den Ereignissen von Dying Light 2 Stay Human.

Bis zum 15. Juli könnt ihr euch das Comic kostenlos über Techlands Community Hub TechlandGG herunterladen. Übrigens: Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint wird es auch physisch erhältlich sein.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Freut ihr euch schon auf Dying Light 2? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Wer auf Dying Light steht, der sollte sich das Comic unbedingt holen. Es ist auf jeden Fall eine coole Idee, die Vorgeschichte des Spiels auf diese Weise zu erzählen.