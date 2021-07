Elden Ring: Bandai Namco verrät weitere Gameplay-Details

Bandai Namco hat kürzlich weitere Gameplay-Details zum kommenden Spiel Elden Ring verraten.

Falls ihr nicht genug vom kommenden Open-World-Action-Rollenspiel Elden Ring bekommen könnt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Auf der offiziellen Seite des Titels wurden neue Infos zum Spiel veröffentlicht.

Demnach werdet ihr euch die Umgebung und das Wetter zunutze machen können, um euch im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Abgesehen davon erwarten euch Dutzende Skills und ihr werdet Geister beschwören können, die euch im Kampf unterstützen.

Dazu heißt es: “Probiere Dutzende Talente aus und finde die, die am besten zu deinem Stil passen. Übe dich in Verstohlenheit, um Gefahren zu entgehen und Gegner unbemerkt zu überfallen. Mach dir die Umgebung, das Wetter und die Tageszeit zunutze, um die Oberhand zu gewinnen. Lerne die Kunst des Kampfes und erahne die Absichten deiner Gegner, denn rechtzeitiges Ausweichen oder eine perfekte Parade können zwischen Tod und Leben entscheiden. Ziehe mit deinem Ross gegen berittene Söldner in den Kampf und reiße sie von ihren Pferden. Erlerne die arkanen Zauber der Meister, die noch immer in den Ruinen des Krieges weilen. Beschwöre vertraute Geister, um das Blatt zu deinen Gunsten zu wenden, oder ersuche andere Befleckte um Hilfe, damit sie an deiner Seite kämpfen und die Bürde deiner Reise teilen. Oder tauche in die komplexe, blutige Geschichte hinter der Zertrümmerung ein und enthülle die verlorenen Geheimnisse der Halbgötter und ihrer Familie. All diese Pfade – und noch mehr – stehen dir offen. Letztlich wird dein eigener Ehrgeiz über den Verlauf deiner Reise entscheiden. Je mehr du erreichen willst, desto mehr Hindernisse wirst du überwinden müssen. Solltest du das Zwischenland übernehmen wollen, wie es dein Geburtsrecht vorsieht, dann wirst du kämpfen müssen.”

Übrigens habt ihr die Wahl, wie ihr Elden Ring spielt. Ihr könnt euch entweder frontal in die Kämpfe stürzen oder einen Gegner nach dem anderen aus dem Hinterhalt erledigen. Alternativ ruft ihr Verbündete zu Hilfe, die für euch kämpfen.

Erscheinen soll das Spiel am 21. Januar 2022.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Cool, dass es so viele Möglichkeiten geben wird, was Erkundung und Kampf angeht. Schade nur, dass wir noch so lange auf den Release warten müssen.

Quelle: dsogaming.com