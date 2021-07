Eldest Souls: Seht euch hier den neuesten Trailer zum brutale Boss-Rush-Souls-like an

in

Der Indie-Publisher United Label hat kürzlich einen neuen Trailer zum demnächst erscheinenden Spiel Eldest Souls veröffentlicht.

Bis zum Release des Boss-Rush-Souls-likes Eldest Souls müssen wir uns zwar noch ein paar Tage gedulden, aber dafür wurde kürzlich ein animierter Trailer veröffentlicht, der ganz nett gemacht ist.

Zum Trailer heißt es: “Unter dem passenden Titel „At the Door of Death“ gewährt dieser Cinematic Trailer einen Blick in die riesige und ominöse Zitadelle, die von den unheilvollen alten Göttern bewohnt wird.”

Im Spiel geht es darum, dass die alten Götter in ihrem letzten Racheakt Chaos und Verwüstung über die Welt brachten. Die einzige Hoffnung der Menschheit ruht nun auf einem einsamen Krieger mit einem Schwert aus purem Obsidian. Und dreimal dürft ihr raten, wer die Rolle dieses Kriegers übernimmt.

Hier der neue Trailer:

Eldest Souls erscheint am 29. Juli 2021 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Souls-like” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Szenen aus dem Spiel sehen ziemlich cool aus. Wer auf Boss-Rush-Titel steht, der wird mit Eldest Souls sicher auf seine Kosten kommen.