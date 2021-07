Elyon: Die zweite Closed Beta startet im August

in

Kakao Games hat kürzlich den Termin der zweiten Closed Beta des MMOs Elyon angekündigt.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass es zum kommenden MMO Elyon eine zweite Closed Beta geben wird und nun wurde der Termin dafür verraten. Demnach soll die zweite Beta am 18. August starten und bis zum 23. August dauern.

Ihr könnt euch bis zum 11. August dafür auf der neuen Kakao Games Website und Elyons Steam-Seite registrieren. Übrigens werden in der zweiten Testphase eine weitaus höhere Anzahl an Spielern zugelassen als in der ersten Beta.

Die CBT2-Version ist der koreanischen Version schon um einiges näher und bietet folgende Features:

Die neue Slayer-Klasse

Anpassung der Klassen-Balance und verbesserte Mana Awakening Skills

Spieler können eine Vielzahl von anspruchsvollen Kämpfen in neuen dimensionalen Portalen erleben

Dungeons sind nun unterteilt in Solo- und Gruppen-Dungeons

Einfacheres Leveln durch mehr XP beim Töten von Monstern ab einem bestimmten Level

Events nur für CBT2-Teilnehmer

Verbesserte Service-Plattform und Infrastruktur für westliche Spieler

Lokalisierung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch

Hier könnt ihr euch den Trailer zur zweiten Closed Beta ansehen:

Elyon soll noch im Herbst 2021 in Europa und Nordamerika erscheinen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “MMO” haben wir hier.

Das denken wir:

Bisher haut uns das Spiel leider noch nicht vom Hocker, aber bis zum Release kann sich ja noch einiges ändern.