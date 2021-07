Es gibt jetzt eine First-Person-Mod für Days Gone

Der Modder “Medicbobs” hat eine First-Person-Modifikation für das Spiel Days Gone veröffentlicht.

Wie würdet ihr es finden, wenn man das Survival-Spiel Days Gone aus der Ego-Perspektive erleben könnte? Das hört sich interessant an, oder? Genau das ist nun möglich – dank einer Modifikation des Modders “Medicbobs”.

Hier handelt es sich um die erste Mod von “Medicbobs”. Er erklärt, dass er verschiedene Werte für die Kameras getestet hat und die in der Mod scheinen gerade am besten zu funktionieren. Der Modder möchte die “First Person Camera Mod” aber weiter perfektionieren.

Hat man die Mod installiert, dann erlebt man das Geschehen meistens in der Ego-Perspektive. In Kämpfen wurde jedoch die Third-Person-Perspektive beibehalten. Auch in Fahrzeugen wechselt das Spiel in die Third-Person-Perspektive.

Herunterladen könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Days Gone haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Days Gone aus der Ego-Perspektive? Warum nicht? Auf diese Weise kann man das Spiel völlig neu erleben.

Quelle: dsogaming.com