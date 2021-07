Fable 4 wird “unbeschwert” und vor Elder Scrolls 6 erscheinen

in

In einem neuen Interview verriet Xbox-Chef Phil Spencer ein paar interessante Infos zum kommenden Adventure Fable 4.

Das nächste Fable wurde im vergangenen Jahr im Rahmen des Xbox Game Showcase mit einem ersten Trailer angekündigt. Im Mai dieses Jahres haben wir dann erfahren, dass in Fable 4 die ForzaTech-Engine zum Einsatz kommt. Details zum eigentlichen Spiel wurden aber bisher nicht verraten.

Dafür rückte Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich im IGN Unlocked Podcast endlich ein paar neue Infos heraus. So wird das Studio Playground Games den Titel “unbeschwert” und “britisch” gestalten – so wie es sich die Fans wünschen.

In Bezug auf Elder Scrolls 6 und Obsidians neues RPG Avowed, die eher düster gehalten sind, sagt Spencer: “Ich denke über diese Horror-Fantasy-RPG-Einstellung … Fable war noch nie so, Fable war immer ein bisschen unbeschwerter und ein bisschen britischer, ich kann sagen, und ich denke, Playground wird es so beibehalten.“

Spencer sprach aber nicht nur über den Ton des Spiels, er gab auch einen ersten Hinweis auf das noch unbekannte Erscheinungsdatum von Fable 4. Der Xbox-Chef erklärte, dass Elder Scrolls 6 noch länger auf sich warten lässt als das neue Fable. Mit anderen Worten: Fable 4 erscheint vor Elder Scrolls 6.

Das war es dann leider auch schon mit den Neuigkeiten zum nächsten Fable-Teil. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Es ist wirklich cool, dass wir uns endlich wieder auf ein neues Fable freuen dürfen. Darauf müssen wir schon viel zu lange warten.

