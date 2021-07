Fortnite: Laut eines Leakers gibt es bald Reittiere

Ein Leaker denkt, dass es im Battle-Royale-Shooter Fortnite bald Reittiere geben wird.

Was würdet ihr davon halten, wenn es in Fortnite Reittiere wie beispielsweise in World of Warcraft geben würde? Das wäre doch irgendiwe ganz witzig, oder? Und wenn man einem bekannten Leaker glauben darf, dann dürfen wir uns tatsächlich bald über Reittiere in Fortnite freuen.

In Kapitel 2 Saison 6: Urzeit haben ja bereits Wildtiere wie Wölfe und Wildschweine den Weg ins Spiel gefunden, die man zähmen konnte und die Entwickler haben in der Vergangenheit immer wieder mit neuen Fortbewegungsmethoden experimentiert. Insofern wäre es tatsächlich nicht sonderlich überraschend, wenn wir bald auf Tieren durch die Gegend reiten könnten.

Das denkt auch der Leaker “HYPEX”. In einem Tweet von ihm heißt es: “Es sieht so aus, als ob wir in dieser oder in den nächsten Saisons ein reitbares Wildtier bekommen werden. Eine neue Klasse wurde in diesem Update hinzugefügt, die sich auf das Reiten von Tieren bezieht und die sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet!”

Hier der Tweet:

Gut möglich, dass – sollte dieses Feature eingeführt werden – einige Tiere schneller sein werdenn als andere. Abgesehen davon werden sie abseits der Straße vermutlich effektiver sein als Autos.

Wir werden sehen. Was haltet ihr von der Idee? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Fortnite haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Reittiere in Fortnite? Warum nicht? Das würde sicher frischen Wind auf das Battle-Royale-Schlachtfeld bringen.

Quelle: vgr.com