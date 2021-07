Hier sind 5 weitere Minuten aus Dying Light 2 Stay Human

in

Techland veröffentlichte kürzlich ein weiteres Gameplay-Video zum kommenden Zombie-Survival-Spiel Dying Light 2 Stay Human.

Im Rahmen der zweiten Episode von Dying 2 Know präsentierte Techland neue Spielszenen aus Dying Light 2 Stay Human. Im nachfolgenden Video bekommt ihr ganze fünf Minuten aus dem Titel zu sehen, die einen guten EIndruck davon geben, was uns im Spiel erwartet.

Unter anderem wird gezeigt, wie Aiden, der Protagonist des Spiels, ein ziemlich unheimliches Krankenhaus erkundet, in dem es nur so vor infizierten wimmelt.

Hier der neue Gameplay-Trailer:

Und hier könnt ihr euch die komplette Ausgabe von Dying 2 Know ansehen, in der Details rund um die Infizierten verraten werden und ein Blick hinter die Kulissen von Motion Capturing und Sounddesign gewärt wird. Übrigens wurde auch verraten, dass David Belle am Spiel mitwirkt. Er gilt als Begründer des Parkour.

Dying Light 2 erscheint am 7. Oktober. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein ziemlich cooles Zombie-Survival-Erlebnis, das sich kein Koop-Fan entgehen lassen sollte.