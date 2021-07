Holt euch Bridge Constructor: The Walking Dead und Ironcast jetzt kostenlos

in

Im Epic Games Store gibt es die Spiele Bridge Constructor: The Walking Dead und Ironcast gerade kostenlos.

Epic Games bietet im hauseigenen Store gerade die zwei Spiele Ironcast und Bridge Constructor: The Walking Dead kostenlos an. Das Angebot gilt noch bis zum 15. Juli. In den nachfolgenden Zeilen findet ihr die wichtigsten Infos zu den Spielen.

Bridge Constructor: The Walking Dead

“Schließ dich einer Gruppe Überlebender an und hilf ihnen im Kampf gegen Horden untoter Streuner und gegen feindselige Menschengruppen. Errichte Brücken und andere Bauwerke inmitten einer trostlosen Landschaft voller zerstörter Gebäude. Baue gemeinsam mit bekannten Charakteren wie Daryl, Michonne und Eugene sichere Wege für die ikonischen Fahrzeuge aus der Serie.”

Zum Download

Ironcast

“Ironcast ist von Science-Fiction-Autoren der Viktorianischen Epoche wie H. G. Wells und Jules Verne inspiriert und spielt in einer aufregenden alternativen Vergangenheit zu einer Zeit, als Damen und Herren Hauben und Zylinder trugen und den Feinden des Britischen Weltreichs mit gigantischen zweibeinigen Kriegsmaschinen den Garaus machten! Übernimm das Kommando über ein 7 Meter hohes Laufvehikel, ‘Ironcast’ genannt, und kämpfe gegen eine einfallende Streitmacht feindlicher Ironcasts, um das Viktorianische England der 1880er Jahre zu verteidigen.”

Zum Download

Das denken wir:

Hier erwarten euch keine großen Highlights, aber für ein paar unterhaltsame Stunden sind beide Titel gut.