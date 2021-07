Obduction und Offworld Trading Company gibt es demnächst kostenlos

in

Epic Games bietet demnächste die Spiele Obduction und Offworld Trading Company kostenlos im Epic Games Store an.

Auch in dieser Woche gibt es wieder kostenlose Spiele im Epic Games Store. Ab dem 15. Juli könnt ihr euch die zwei Titel Obduction und Offworld Trading Company kostenlos herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 22. Juli. Ein paar Einrücke aus den Spielen findet ihr unter diesen Zeilen.

Obduction

“Während du in einer bewölkten Nacht am See entlang spazierst, fällt ein seltsames, organisches Artefakt vom Sternenhimmel und transportiert die unerklärlicherweise, ohne um Erlaubnis zu fragen, durch das Universum.”

Zum Download

Offworld Trading Company

“Der Mars wurde besiedelt und die Riesenkonzerne der Erde kämpfen um die Vorherrschaft auf diesem neuen Markt. Der Konkurrenzkampf in diesem Wirtschafts-Echtzeitstrategiespiel von Soren Johnsen, dem Leaddesigner von Civilization IV, ist unerbittlich.”

Zum Download

Das denken wir:

Hier erwarten uns zwei sehr unterhaltsame Titel, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man auf Adventures und Echtzeitstrategie steht.