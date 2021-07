Holt euch The Spectrum Retreat jetzt kostenlos

in

Epic Games bietet das Spiel The Spectrum Retreat gerade kostenlos im Epic Games Store an.

Lust auf ein kostenloses Rätselspiel? Dann solltet ihr mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort gibt es nämlich aktuell das Spiel The Spectrum Retreat kostenlos. Das Angebot gilt noch bis zum 8. Juli.

In diesem Titel erkundet ihr das unheimliche Hotel “The Penrose”, wo ihr Rätsel mit Farbcodes lösen und die Gründe für euren scheinbar nicht enden wollenden Aufenthalt aufdecken müsst.

Zum Spiel heißt es: “The Spectrum Retreat ist ein herausforderndes Rätselspiel in der Ego-Perspektive, das in der nahen Zukunft spielt. Du erwachst im Hotel ‘The Penrose’, einer friedlichen, aber gleichzeitig auch beunruhigenden Zuflucht vor der Außenwelt. In den Fluren und Zimmern des Penrose findest du überall Hinweise auf deine Existenz als geschätzter Gast.

Während deiner Erkundung des eindrucksvollen Art-Deko-Hotels beginnst du, sowohl die Geheimnisse des Penrose als auch die unklaren Zusammenhänge deines gegenwärtigen Aufenthalts zu verstehen. Deinem Wunsch, die Wahrheit zu ergründen, steht einiges im Wege: eine Reihe Rätsel mit Farbcodes, knifflige Physikherausforderungen und die zunehmende Angst, deine wahren Absichten zu erkennen.”

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Über diesen Link könnt ihr euch The Spectrum Retreat herunterladen.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein unterhaltsames Rätselspiel mit einer interessant Story und das kostenlos. Worauf wartet ihr?