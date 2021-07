In Sound Mind: Seht euch hier das großartige Musikvideo von Mashed an

in

Kürzlich wurde ein Musikvideo zum kommenden Psycho-Horrorspiel In Sound Mind veröffentlicht.

Modus Games hat den Release des Spiels In Sound Mind leider verschoben. Eigentlich sollte das Psycho-Horrorspiel bereits am 3. August erscheinen, aber daraus wird leider nichts. Der Grund: Man möchte “den Spielern ein unvergessliches Erlebnis bieten”. Und dafür braucht das Studio We Create Stuff noch etwas Zeit. Der neue Release-Termin lautet 28. September.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und zwar wurde in Zusammenarbeit mit der Band “The Living Tombstone” und dem Cartoon-Pro Mashed ein Song und ein Musikvideo zum Spiel produziert.

Beim Song handelt es sich um das Theme des Psychiaters Desmond Wales, dessen Rolle wir im Spiel übernehemen werden.

Hier könnt ihr euch das Musikvideo ansehen:

Zum Spiel heißt es: “Als du im Gang eines dir fremden Gebäudes aufwachst, fällt dir auf, dass die Umgebung ein eigenständiges Leben führt. Du begegnest einer Reihe von Opfern, die alle derselben experimentellen Therapie unterzogen wurden. Bei deiner Suche nach Antworten tauchen bizarre Visionen auf, die beeindruckenden Horror zeigen … und eine Katze namens Tonia.

Von den Schöpfern des Kultklassikers Nightmare House 2 kommt In Sound Mind, ein origineller First-Person-Psychohorror mit rasanten Rätseln und einmaligen Boss-Kämpfen. Durchlaufe eine Vielzahl verwirrender Erinnerungen auf einer Reise durch deinen eigenen Verstand.”

Übrigens: Könnt ihr euch über diesen Link schon jetzt die Demo des Spiels auf Steam herunterladen.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Musikvideo ist wirklich super gemacht und der Song kann sich auch hören lassen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch das Spiel überzeugen kann.

Quelle: bloody-disgusting.com