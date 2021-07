In The Last Faith trifft Bloodborne auf Castlevania und das ist großartig

in

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne wird das Metroidvania The Last Faith im September veröffentlicht.

Das Ziel der Kickstarter-Kampagne des kommenden Spiels The Last Faith von 45.000 Pfund Sterling wurde weit übertroffen. Ingesamt wurden 210.075 Pfund Sterling eingespielt. Mit anderen Worten: Dem Release des Titels im September steht nichts mehr im Weg.

Falls ihr noch nichts von The Last Faith gehört habt: Hier handelt es sich um einen düsteren Action-Side-Scrolling-Plattformer der an einen Mix aus Bloodborne und Castlevania erinnert. Unter anderem dürft ihr euch auf ein Action-Kampfsystem, eine große Anzahl verschiedener Waffen, Waffen-Buffs, eine Vielzahl von Zaubersprüchen und eine riesige Welt freuen.

Darum geht es: “Eine alte Religion regiert seit Jahrhunderten die Welt, die ihrem Schicksal überlassen wird. Die einst majestätische Hauptstadt voller glorreicher Vergangenheit ist heute dekadent und von einer tödlichen Krankheit heimgesucht. Eric muss die Worte der versteckten Prophezeiung untergraben und die Wahrheit hinter der jetzt korrumpierten und verwüsteten Welt entdecken.”

Und das Ganze sieht wirklich verdammt cool aus. Vor allem die düstere Inszenierung und die actionreichen Kämpfe sind sehr gelungen. Wer auf Metroidvanias steht, der sollte sich diesen Titel auf keinen Fall entgehen lassen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Kickstarter-Kampagne, die ihr noch immer unterstützen könnt. So könnt ihr unter anderem schon jetzt die Demo spielen.

Erscheinen wird das Spiel übrigens für PC, Nintendo Switch, Playstation 4 and Xbox One.

Das denken wir:

Hier erwartet uns eines der vielversprechendsten Metroidvanias des Jahres und wir können es kaum erwarten, die finale Version zu spielen.