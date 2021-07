Jemand baut gerade die komplette Spielwelt von Zelda: Breath of the Wild in Minecraft nach

in

Ein Minecraft-Spieler ist gerade dabei, die komplette Spielwelt von Zelda: Breath of the Wild nachzubauen.

In den vergangenen Jahren berichteten wir ja schon sehr häufig über beeindruckende Minecraft-Projekte, aber da die Kreativität der Community offensichtlich keine Grenzen kennt, stoßen wir immer wieder auf neue noch beeindruckendere Minecraft-Kreationen, die wir euch nicht vorenthalten möchte.

Heute hätten wir mal wieder so eine Kreation für euch. Und zwar ist “Dinaeh” gerade dabei, die komplette Spielwelt von Zelda: Breath of the Wild nachzubauen. Das Projekt wird mit dem WorldPainter-Tool im Maßstab 1:2 erstellt und “Dineah” beabsichtigt, mit anderen Minecraft-Fans zusammenzuarbeiten, um Schreine und Ruinen zu bauen.

Es ist auch geplant, eine spielbare Version zu veröffentlichen. Wann das passieren soll, ist jedoch nicht bekannt.

Hier könnt ihr euch ein paar Bilder dieses beeindruckenden Minecraft-Projekts ansehen:

Was denkt ihr? Ziemlich beeindruckend, oder?

Das denken wir:

Das ist wirklich ein verrücktes Projekt. Wir sind schon gespannt, wie lange es dauert, bis die Map fertig ist.

Quelle: pcgamesn.com