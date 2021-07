Jemand hat alle Levels aus Project IGI 1 und 2 in Far Cry 5 nachgebaut

Der Modder “gregorpl123” hat alle Levels aus Project IGI 1 und 2 in Far Cry 5 nachgebaut.

Fans von Old-School-Ego-Shootern dürfen sich freuen, denn der Modder “gregorpl123” hat jedes Level der Klassiker Project IGI und Project IGI 2 in Far Cry 5 neu aufgelegt.

Das bedeutet, dass ihr alle Originalmissionen dieser beiden Spiele in Far Cry 5 spielen könnt. Übrigens: In den Levels hat der Modder auch Soldaten platziert, damit man zumindest ein bisschen was zu tun hat.

Um dieses Fan-Remake spielen zu können, benötigt ihr nur Far Cry 5. Sucht in der Far Cry Arcade einfach nach “Project IGI” und “IGI 2”.

Hat euch Project IGI damals gefallen? Erzählt es uns in den Kommentaren,

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Ego-Shooter” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Darüber werden sich Fans von Project IGI sicher freuen. Gegen ein offizielles Remake hätten wir übrigens auch nichts einzuwenden.

Quelle: dsogaming.com