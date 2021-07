Kena: Bridge of Spirits wurde erneut verschoben

Das Studio Ember Lab hat das kommende Adventure Kena: Bridge of Spirits erneut verschoben.

Falls ihr euch auf den Release des Spiels Kena: Bridge of Spirits am 24. August schon gefreut habt, muss ich euch leider enttäuschen: Der Titel wurde nämlich ein weiteres Mal verschoben.

Wie das verantwortliche Studio Ember Lab verkündet hat, erscheint Kena: Bridge of Spirits am 21. September. Der Grund für die Verschiebung: Die Entwickler brauchen mehr Zeit, um das Spiel zu polieren.

Dazu heißt es: “Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Kena auf den 21. September zu verschieben, um das Spiel auf allen Plattformen zu polieren. Das Team hat extrem hart gearbeitet und wir sind der Meinung, dass die zusätzliche Zeit entscheidend ist, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten.”

Ursprünglich hätte das Spiel Ende letzten Jahres erscheinen sollen, aber im September 2020 wurde es auf 2021 verschoben.

In der offiziell Beschreibung des Titels heißt es: “Kena, eine junge Seelenführerin, reist auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein zu einem verlassenen Dorf. Es verlangt ihr einiges ab, die Geheimnisse dieser in Vergessenheit geratenen Gemeinschaft, tief versteckt in einem wuchernden Wald, in dem wandelnde Geister gefangen sind, zu lüften.”

Das denken wir:

Es ist zwar schade, dass das Spiel nochmal verschoben wurde, aber die paar Wochen halten wir jetzt auch noch durch.