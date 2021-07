The Last of Us Part 2: Ihr könnt euch jetzt eine ziemlich coole Statue von Abby vorbestellen

Naughty Dog und Dark Horse Direct haben eine neue Statue von Abby aus The Last of Us Part 2 vorgestellt.

Heute haben wir mal wieder etwas für alle Fans des Survival-Spiels The Last of Us Part 2. Und zwar könnt ihr euch ab sofort über diesen Link eine ziemlich beeindruckende Statue von Abby vorbestellen.

Das Teil ist rund 35 cm groß und steht auf einem Sockel mit rund 25 cm Duchmesser. Abby hält in der einen Hand eine Pistole und in der anderen einen Hammer und ihr Gesichtsausdruck signalisiert, dass sie dazu bereit ist, alte Rechnungen zu begleichen und diejenigen zu beschützen, die sie liebt.

Geformt wurde die Statue von Big Shot Toy Works und Level 52, die auch schon für frühere Ellie-Statuen verantwortlich waren.

Die Statue sieht zwar cool aus, ist aber nicht gerade günstig. Der Preis liegt bei 199,99 US-Dollar (rund. 168,00 Euro). Sie wird voraussichtlich zwischen Januar und März 2022 ausgeliefert.

Hier ein Bild der Statue:

Wie gefällt euch die Statue? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Diese Statue ist das perfekte Geschenk für jeden Fan des Spiels. Leider ist das Teil nicht gerade billig.

