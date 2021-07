Metroid Dread: Nintendo verrät, wie man die EMMI besiegen kann

in

Nintendo hat kürzlich verraten, wie man die E.M.M.I. im kommenden Spiel Metroid Dread bezwingt.

Seit Nintendo Metroid Dread mit einem ersten Trailer angekündigt hat, fragen sich Fans, wie man die E.M.M.I. im Spiel besiegt. E.M.M.I. waren ursprünglich für die Entnahme von DNS zuständig, entwickelten sich jedoch irgendwann zu mächtigen Maschinen, die Samus jagen.

Auf Twitter hat Nintendo nun verraten, wie man sich diesen Robotern entgegenstellen kann. Dazu heißt es: “E.M.M.I. sind sehr widerstandsfähig und können die Standardangriffe von Samus abwehren. Samus kann jedoch Energie von besiegten Zentraleinheiten in E.M.M.I.-Zonen aufnehmen, um ihre Armkanone vorübergehend aufzuladen und den Omega Stream & Omega Blaster abzufeuern, gegen die E.M.M.I. anfällig sind.”

Das Ganze ist jedoch nicht so einfach, denn Samus kann sich beim Aufladen des Omega-Blasters nicht bewegen. Und wie es aussieht, wenn sich Samus mit so einem fiesen Roboter anlegt, das seht ihr hier in den nachfolgenden Tweets.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Zum Glück müssen wir nicht mehr so lange auf das Spiel warten. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie gut es im Vergleich zu den Vorgängern ist.

