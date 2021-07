Netflix plant angbelich einen Spiele-Service

in

Netflix ist anscheinend gerade dabei, einen Spiele-Service an den Start zu bringen.

Netflix und Videospiele passen irgwendwie zusammen. Das hat der Streaming-Anbieter bereits mit erfolgreichen Produktionen wie “The Witcher” oder Black Mirror: Bandersnatch, einem Hybrid zwischen Film und Computerspiel, bewiesen. Nur Games an sich hat das Streaming-Portal bisher nicht angeboten. Das wird sich aber vermutlich bald ändern.

Der Grund: Netflix scheint einen Spiele-Service zu planen. So wurde kürzlich bekannt, dass Mike Verdu bei Netflix als Vizepräsident für Spieleentwicklung angeheuert hat. In der Vergangenheit war er unter anderem bei Facebook für VR-Spiele und bei EA für Mobile Games zuständig.

Zusammenarbeit mit PlayStation?

Darüber hinaus ist der Dataminer Steve Moser in der iOS-App von Netflix unter anderem auf ein ein Bild gestoßen, auf dem man anscheinend DualSense-Controller sieht. Abgesehen davon deutet ein Bild des PlayStation-Exklusivspiels Ghost of Tsushima auf eine Partnerschaft hin.

Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt. Netflix hat bisher noch keinen Games-Streaming-Dienst angekündigt. Vermutlich wird es aber nicht mehr lange dauern, bis offizielle Infos veröffentlicht werden.

Hier der Tweet mit den besagten Bildern:

Was haltet ihr davon, dass Netflix in der Spielebranche Fuß fassen möchte? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Das Ganze hört sich auf jeden Fall interessant an. Die Streaming-Infrastruktur besteht bereits und wenn mit PlayStation noch ein starker Partner ins Boot geholt werden könnte, dann wären das schon mal sehr gute Voraussetzungen.

Quelle: hollywoodreporter.com