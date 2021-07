Nintendo kündigt neue Switch mit OLED-Bildschirm an

Nintendo kündigte via Twitter eine verbesserte Switch mit OLED-Bildschirm an.

Da gibt es seit Monaten Gerüchte rund um eine Nintendo Switch Pro und dann wird die Konsole einfach so, ohne großes Tamtam, via Twitter angekündigt. Das Highlight der neuen Konsole: ein farbintensiver 7-Zoll-OLED-Bildschirm – das bisherige Display war 6,2 Zoll groß. Erscheinen soll die Konsole am 08. Oktober in Weiß und Neon-Rot/Neon-Blau.

Hier der Tweet mit der Ankündigung:

Neben dem neuen Display bietet die Konsole auch einen verstellbaren Aufsteller für den Tisch-Modus und eine neue Station mit zwei USB-Anschlüssen, einem HDMI- und einem LAN-Anschluss. Darüber hinaus wurde der interne Speicher von 32GB auf 64GB aufgestockt. Schade: Der Kern, also die GPU und CPU, sind im Vergleich zum Original nicht leistungsstärker.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon darauf, die neue Switch ausprobieren zu können. Mal sehen, ob sich die Anschaffung lohnt. Das Display ist mit Sicherheit besser, aber mehr Leistung hätte es schon sein dürfen Nintendo.

Quelle: jpgames.de