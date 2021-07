Norman Reedus veröffentlicht Video mit Robbie dem Hasen aus Silent Hill

in

Norman Reedus hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er sich mit Robbie dem Hasen aus Silent Hill zeigt.

Am 29. Juli wird die PS5-Trailer App zum kommenden Spiel Abandoned veröffentlicht, in der die Trailer zum Titel in Echtzeit auf der Konsole ablaufen sollen. Aktuell glauben aber noch immer viele Fans, dass hinter dem Spiel Hideo Kojima mit einem neuen Silent Hill steckt.

Gerüchte dazu gibt es ohne Ende. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Fans eine ungewöhnliche Verbindung zwischen Hideo Kojima und dem PS5-Spiel entdeckten. Nun legt Norman Reedus nach, der die Hauptrolle im eingestellten Silent Hills gespielt hätte.

Kürzlich veröffentlichte er nämlich auf Instagram ein kurzes Video, in dem er sich mit Robbie dem Hasen zeigt, den Fans von Silent Hill nur zu gut kennen. So kurz vor der Veröffentlichung der besagten PS5-Trailer-App befeuert das natürlich die Gerüchteküche noch einmal ganz besonders.

Hier das Video:

Was denkt ihr? Wird bald ein neues Silent Hill angekündigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Es wäre auf jeden Fall ziemlich abgefahren, wenn sich Abandoned doch noch als Silent Hill herausstellen würde.

Quelle: bloody-disgusting.com