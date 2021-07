PS Plus Juli 2021: Diese Spiele könnt ihr euch jetzt kostenlos holen

Die PlayStation Plus-Spiele des Monats Juli 2021 wurden kürzlich im PlayStation Store veröffentlicht.

Falls ihr PlayStation Plus abonniert habt, dann dürft ihr euch über drei neue Spiele freuen, die ihr euch ab sofort kostenlos im PlayStation Store herunterladen könnt. Neben A Plague Tale: Innocence und Call of Duty: Black Ops 4 erwartet euch auch WWE 2K Battlegrounds. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den Spielen.

A Plague Tale: Innocence

“Das von Kritikern hoch gelobte Abenteuer erscheint auf PS5 mit nativer 4K-Auflösung***, anvisierten 60 FPS, stark verbesserter Grafik sowie schneller Ladezeit und steht nun erstmals auf PlayStation Plus zur Verfügung. Begleitet die junge Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo auf einer herzzerreißenden Reise durch die dunkelsten Stunden der Geschichte. Gejagt von Soldaten der Inquisition und umgeben von unaufhaltsamen Rattenschwärmen müssen Amicia und Hugo einander kennen und vertrauen lernen. Während sie unüberwindlichen Schwierigkeiten trotzen, kämpfen sie darum, einen Sinn in dieser brutalen, unbarmherzigen Welt zu finden.”

Call of Duty: Black Ops 4

“Call of Duty: Black Ops 4 bietet drei actiongeladene Multiplayer-Modi* für Ego-Shooter-Fans. Zum einen steht das legendäre Multiplayer-Erlebnis der Serie zur Verfügung, bei dem Spieler weltweit gegeneinander antreten. Außerdem gibt es das bei Fans beliebte Zombie-Erlebnis, bei dem ihr gemeinsam mit Freunden gegen Untote antreten könnt. Zu guter Letzt könnt ihr euch auf Blackout freuen – ein intensiver Modus mit großer Karte, inspiriert von Battle Royale. Blackout vereint Figuren, Schauplätze, Waffen und Ausrüstungsgegenstände aus der gesamten Serie in einem einzigartigen Black Ops-Look.”

WWE 2K Battlegrounds

“Die Welt von WWE ist euer Schlachtfeld in diesem Spiel mit abgedrehter Arcade-Action. Kämpft mit euren Lieblings-WWE-Superstars und Legenden in interaktiven Umgebungen auf der ganzen Welt. Entdeckt einen neuen Story-Modus, während ihr einzigartige Charaktere und Arenen freischaltet. Tretet mit speziellen Fähigkeiten und Power-Ups in Spielmodi wie Steel Cage, Royal Rumble und mehr an. Messt euch in Online-Turnieren oder kämpft mit Spielern aus der ganzen Welt um den Titel „King of the Battleground“.* Darüber hinaus könnt ihr auch im lokalen Multiplayer-Modus gegen eure Freunde antreten.”

Was haltet ihr von dieser Spieleauswahl? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Hier erwarten euch sehr unterhaltsame Spiele. Vor allem A Plague Tale: Innocence ist sehr zu empfehlen.

