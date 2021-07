RoboCop: Rogue City wurde mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt

Nacon and Metro-Goldwyn-Mayer haben haben das Spiel RoboCop: Rogue City mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt.

Also mit einem RoboCop-Videospiel hatte ich in diesen Tagen nicht gerechnet, aber cool finde ich es schon, dass mit RoboCop: Rogue City ein Spiel angekündigt wurde, in dem wir einmal mehr in die Rolle des Cyborg-Polizisten schlüpfen können.

Zum Spiel heißt es: “Werde in RoboCop: Rogue City zum ikonischen Helden, der teils Mensch, teils Maschine und Polizist ist, während du versuchst, den gefährlichen, kriminellen Straßen von Old Detroit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.” Erscheinen soll RoboCop: Rogue City im Jahr 2023 für PC und Konsolen.

Mehr Infos zum Spiel gibt es leider nicht und bisher wurden auch noch keine Spielszenen veröffentlicht. Dafür könnt ihr euch hier einen ersten Teaser-Trailer ansehen:

