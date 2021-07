Secret Agent: Das HD-Remaster des 90er-Klassikers ist da

Apogee Entertainment hat ein HD-Remaster des 90er-Klassikers Secret Agent veröffentlicht.

Die etwas älteren Spieler unter euch erinnern sich vielleicht noch an den Apogee-Klassiker Secret Agent aus dem Jahr 1992. Hier handelt es sich um ein Jump’n’Run, in dem man in der Rolle des Geheimagenten “Agent 006” übernimmt, der in jedem Level zur Radarantenne vordringen muss um sie dann zu zerstören.

In Secret Agent HD dürft ihr euch auf ein Remaster der ursprünglichen drei Episoden von freuen. Abbgesehen davon enthält das Spiel auch Secret Agent Episode 4, eine brandneuen Missionssammlung mit Agent 006.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link könnt ihr euch Secret Agent HD für 6,59 Euro kaufen.

Das denken wir:

Es ist schon erstaunlich, wenn man sieht, wie sich Videospiele in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben. Auf jeden Fall finden wir es cool, dass man diesen Klassiker nun in HD erleben kann.

Quelle: bleedingcool.com