Seht euch hier den neuesten Trailer zu Vampire: The Masquerade – Swansong an

in

Im Rahmen der Nacon Connect 2021 präsentierte Nacon unter anderem einen Trailer zu Vampire: The Masquerade – Swansong.

Im Oktober 2019 berichteten wir darüber, dass sich die Big Bad Wolf Studios, die Entwickler des Rollenspiels The Council, mit White Wolf und Paradox zusammengetan haben, um das Rollenspiel Vampire: The Masquerade – Swansong zu entwickeln. Seit dieser Meldung gab es kaum Neuigkeiten zum Spiel. Das änderte sich aber nun.

Nacom veröffentlichte nämlich kürzlich einen neuen Trailer zum Spiel, der den Charakter Galeb vorstellt. Galeb ist einer der drei spielbaren Charaktere in Vampire: The Masquerade – Swansong, das 2022 für box One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch erscheint.

Dazu heißt es: “Macht, Reichtum, Unsterblichkeit, Galeb hat irgendwann alles gehabt. Er hat die Welt bereist, ein Vermögen angehäuft und sich als einer der ältesten und gefürchtetsten Vampire der Stadt Boston etabliert. Und doch bleibt ihm das Verlangen zurück, das Greifen nach etwas, das er verloren hat. Oder vielleicht etwas, das von Anfang an nie da war.”

Hier der neue Trailer:

Freut ihr euch auf das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite von Vampire: The Masquerade – Swansong im Epic Games Store.

Sobald es weitere Infos zu diesem Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Bisher lässt sich leider noch nicht wirklich viel über das Spiel sagen, aber wer auf Adventures und das Vampir-Setting steht, der sollte den Titel im Blick behalten.