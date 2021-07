Seht euch hier die gesamte Doom-Lore in 10 Minuten an

Bethesda hat ein neues Doom-Lore-Video veröffentlicht, in dem wichtige Fragen beantwortet werden.

Ja, auch Doom hat eine Geschichte und diese ist nicht einmal so uninteressant. Die Lore wurde vor allem in den letzten Teilen deutlich erweitert, was vor allem Fans freut und falls ihr bisher keine Ahnung davon habt, woher der Doom Slayer eigentlich kommt, wer die Maykrs sind und was zur Hölle Argent D’Nur ist, dann solltet ihr euch nachfolgendes Video nicht entgehen lassen.

Hier erfahrt ihr ihn nur zehn Minuten von Community Managerin Eva und DOOM-Experte Stephan, was ihr über die Geschichte von Doom wissen müsst.

Hier das Video:

Übrigens: Mittlerweile wurde auch das kostenlose Next-Gen-Upgrade für Doom Eternal veröffentlicht, das unter anderem eine verbesserte Grafik und Raytracing ins Spiel bringt. Alle wichtigen Infos dazu haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Was Bethesda wohl noch so alles für das Doom-Universum geplant hat? Wir sind schon sehr gespannt. Die letzten Teile waren auf jeden Fall sehr unterhaltsam.