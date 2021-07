Seht euch hier die neusten Screenshots aus Forza Horizon 5 an

in

Microsoft und Playground Games haben kürzlich neue Screenshots zum kommenden Rennspiel Forza Horizon 5 veröffentlicht.

In den letzten Tagen war es relativ still rund um Forza Horizon 5, aber nun wurden wenigstens ein paar neue Screenshots veröffentlicht, die zeigen, was uns grafisch im Spiel erwartet. Wir bekommen verschiedene Umgebungen zu sehen, die allesamt absolut beeindruckend aussehen.

Auf den ersten Blick könnte man fast meine, dass es sich hier um reale Bilder handelt. Vor allem die realistische Beleuchtung und die zahlreichen Details sorgen für einen tollen Gesamteindruck. Übrigens kommt für Forza Horizon 5 Photogrammetrie zum Einsatz. Mit anderen Worten: Ihr dürft euch auf realistische Umgebungen freuen.

Zum Spiel heißt es: “Dein ultimatives Horizon-Abenteuer erwartet dich! Begib dich auf Expeditionen durch eine lebendige Open-World aus mexikanischen Landschaften, die nie stillsteht, und erlebe grenzenlose Fahr-Action in Hunderten der weltberühmtesten Autos.”

Hier die neuen Screens:

Forza Horizon 5 wird am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

Das denken wir:

Grafisch kann Forza Horizon 5 auf jeden Fall schon mal punkten. Hoffen wir mal, dass das Spiel auch die hohen Erwartungen erfüllen kann.

