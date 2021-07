So genial sieht The Witcher 3 in 8K mit Raytracing und über 50 Mods aus

Auf dem YouTube-Kanal von “Digital Dreams” wurde ein Video veröffentlicht, das The Witcher 3 in 8K mit Raytracing und über 50 Mods zeigt.

Erst kürzlich berichteten wir über ein Video von “Digital Dreams”, in dem wir GTA 5 in einer 8K-Auflösung und mit Raytracing zu sehen bekommen. Heute haben wir ein weiteres Video von “Digital Dreams” für euch, das sich vor allem an Fans von The Witcher richtet.

Und zwar wird im nachfolgenden Video das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt in 8K mit Raytracing und über 50 Mods präsentiert. Die Mod-Liste findet ihr über diesen Link.

Und falls ihr euch fragt, was eine 8K-Auflösung auf einem 4K-Screen bringt: Wenn man ein Spiel mit einer höheren Auflösung als der nativen Auflösung ausführt, dann vermindert man Treppeneffekte – fast so, als würde man zusätzliches Anti-Aliasing aktivieren.

Hier das Video:

Wie gefällt euch das Spiel in diesem Look? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

The Witcher 3 zählt noch immer zu den schönsten Rollenspielen, die aktuell erhältlich sind – auch ohne Mods. Wir sind schon sehr gespannt, was uns im nächsten Teil der Reihe erwartet.

