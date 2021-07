Star Wars: KOTOR – Dieses Fan-Remake auf Basis der Unreal Engine 5 sieht großartig aus

In zwei neuen Videos bekommen wir zus ehen, wie ein Fan-Remake von Star Wars: KOTOR auf Basis der Unreal Engine 5 aussehen würde.

“Unreal Cinema” arbeitet gerade an einer Mini-Serie zu Star Wars: Knights of the Old Republic, in der gezeigt wird, was die Unreal Engine 5 so auf dem Kasten hat. Die Serie ist zwar noch nicht fertig, aber dafür wurden bereits zwei Videos veröffentlicht, die einen Vorgeschmack auf das Ganze geben.

Im ersten Video bekommen wir Eröffnungssequenz von Star Wars: Knights of the Old Republic zu sehen und das zweite Video zeigt die antiken Ruinen auf Dantooine.

Die Videos geben einen guten Eindruck davon, wie ein modernes HD-Remaster von Star Wars: KOTOR aussehen könnte und wenn ihr mich fragt, dann sehen die bisher veröffentlichten Szenen wirklich äußerst beeindruckend aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Was denkt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Das denken wir:

Die Unreal Engine 5 ist wirklich beeindruckend. Wir können es kaum erwarten, kommende Spiele in Aktion zu sehen, die auf Basis der Unreal Engine 5 entstehen.

Quelle: dsogaming.com