Tales of Arise: Seht euch hier das Intro an

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich das Intro zum kommenden Spiel Tales of Arise veröffentlicht.

Bis zum Release des Action-Rollenspiels Tales of Arise müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber mittlerweile wurde zumindest das Intro veröffentlicht, das ihr etwas weiter unten auf dieser Seite findet.

Das Intro wurde vom bekannten Anime-Studio Ufotable erstellt. Es gibt einen Einblick in die Reise, die uns in Tales of Arise erwartet. Abgesehen davon bekommen wir auch den Eröffnungssong des Spiels “Hibana” von “Kankaku Piero” zu hören.

Hier das Video:

Zum Spiel heißt es: “Tales of Arise zeigt die Reise von Alphen und Shionne und ihrem gemeinsamen Ziel, Dahna von der Herrschaft Renas zu befreien. Um sie in ihrem Kampf zu unterstützen, werden sie von Rinwell, Law, Kisara und Dohalim begleitet, die alle ihre eigenen Motive, Geschichten und Kampffähigkeiten in die Gruppe einbringen.”

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein vielversprechendes Action-Rollenspiel, mit dem Fans der Tales-Reihe sicher auf ihre Kosten kommen werden.