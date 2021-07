TennoCon 2021: Es wird eine interaktive Vorschau der Warframe-Erweiterung The New War geben

Digital Extremes hat für die TennoCon 2021 eine interaktive Vorschau der Warframe-Erweiterung The New War angekündigt.

Endlich gibt es mal wieder Neuigkeiten zu Warframe. Am 17. Juli geht ja die TennoCon 2021 an den Start und im Rahmen dieses Events werden die ersten Spielszenen aus der nächsten großen Erweiterung The New War präsentiert.

Aber es kommt noch besser: Das verantwortliche Studio Digital Extremes hat kürzlich “ein einmaliges interaktives Preview-Event mit einem Vorgeschmack auf exklusive neue Inhalte” angekündigt.

Hier handelt es sich um ein “Relais”-Event, das im Spiel stattfindet und es Warframe-Spielern ermöglicht, sich mit Freunden aus der ganzen Welt für das interaktive Vorschau-Event von The New War zusammenzuschließen.

“Wir haben viel Zeit damit verbracht, in Dev-Streams und bei vergangenen TennoCons über The New War zu sprechen. Wir haben Filmsequenzen gezeigt, In-Game-Nachrichten und Lead-Ups hinzugefügt, und jetzt hat das Warten ein Ende … wir freuen uns sehr, endlich ein paar Antworten zu geben und jedem einen kleinen Teil dessen zu verraten, was mit The New War kommen wird”, so Rebecca Ford, Live Operations und Community Director bei Digital Extremes.

Hört sich cool an, oder? Nehmt ihr an diesem Event teil? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassenn wir es euch wissen. Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite der TennoCon 2021.

Das denken wir:

Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was die neue Erweiterung zu bieten hat und wir freuen uns schon auf die interaktive Vorschau. Wer auf Warframe steht, der sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen.

Quellle: pcgamesn.com