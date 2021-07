The King of Fighters XV: SNK stellt Team Super Heroine vor

in

SNK hat kürzlich das Team Super Heroine im kommenden Kampfspiel The King of Fighters XV vorgestellt.

Bis zum Release von The King of Fighters XV müssen wir uns leider noch etwas gedulden, aber dafür wird SNK nicht müde, weitere Kämpfer vorzustellen. So wurde kürzlich Pop-Idol Athena Asamyia angekündigt. Sie tut sich mit den beiden bereits bekanntgegebenen Kämpferinnen Mai Shiranui und Yuri Sakazaki zum Team Super Heroine zusammen.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den Charakteren. Abgesehen davon bekommt ihr in den jeweiligen Trailern zu sehen, was die Kämpferinen so auf dem Kasten haben.

Athena Asamiya

“Athena ist ein High School-Pop-Idol und kämpft gegen das Böse, um für Weltfrieden zu sorgen. Ihr Kampfstil kombiniert chinesisches Kung-Fu und ihre angeborenen, psychischen Fähigkeiten. Sie ist fleißig, freundlich und doch ernsthaft, in diesem KOF hat sie sich doch überraschend mit Mai und Yuri zusammengetan…”

Mai Shiranui

“Mai ist eine Kunoichi und Erbin des Shiranui-Stils der Ninja-Kampfkunst. Ihre Gegner unterliegen ihren eleganten Bewegungen und der faszinierenden Kleidung. Als Waffe nutzt sie große Fächer, passend zu ihrem Kampfstil: „Fliege wie ein Schmetterling, steche wie eine Biene.”

Yuri Sakazaki

“Ryo Sakazakis kleine Schwester hat innerhalb eines Jahres die tödlichen Techniken des Kyokugenryu Dojos gelernt. Yuri gilt als wahres Kampftalent und bringt ihren ganz eigenen Style mit ein. Sie tritt KOF bei, um ihrem Bruder ein für alle Mal ihre Stärke zu beweisen.”

The King of Fighters XV soll im Q1 2022 erscheinen. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur ofiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, ob sich The King of Fighters XV gegen die starke Genrekonkurrenz durchsetzen kann. Das wird nicht einfach.