The Last of Us: hier ist das erste Bild vom Set der HBO-Serie

Die Dreharbeiten zur kommenden HBO-Serie The Last of Us haben begonnen und das erste Bild vom Set wurde bereits veröffentlicht.

Bis wir die Serie zu Naughty Dogs Videospiel-Hit The Last of Us zu sehen bekommen, dauert es noch ziemlich lange, denn die Dreharbeiten haben gerade erst begonnen. Dafür wurde das erste Bild vom Set veröffentlicht. Dieses Bild gibt einen Hinweis darauf, an welchem ​​Punkt der Erzählung die Dreharbeiten vermutlich begonnen haben.

Das Bild wurde vom Schauspieler Gabriel Luna veröffentlicht, der Tommy Miller spielt, den Bruder von Joel, der von Pedro Pascal verkörpert wird. Das Foto zeigte die zwei mit Nico Parker, die Joels Tochter Sarah spielt.

Zum Bild schreibt Luna: “Ich liebe diese Leute jetzt schon.” Abgesehen davon fügte er dem Beitrag auch den Hashtag “#MillerTime” hinzu. Hier das Bild:

Wir sehen, wie Pascal, Luna und Parker zusammen in einem Auto sitzen, was interessant ist, das es im Videospiel in den Anfangsminuten eine Szene gibt, in der die drei zusammen in einem Auto fahren.

Mit anderen Worten: Die Serienadaption scheint nicht zu sehr von der Vorlage abzuweichen, zumindest was die Anfangsphase der Geschichte betrifft.

Bisher gibt es noch keinen Release-Termin für die Serie, aber es ist wahrscheinlich, dass sie 2022 an den Start geht, da zwölf Monate für die Dreharbeiten geplant sind.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Freut ihr euch schon auf die Serie? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Die Vorlage eignet sich auf jeden Fall sehr gut für eine Serie und wir sind schon sehr gespannt darauf zu erfahren, was uns hier erwartet.

Quelle: comicbook.com