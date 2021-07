The Last Oricru: Seht euch hier den ersten Gameplay-Trailer zum Sci-Fi-Mittelalter-RPG an

Prime Matter und GoldKnights haben den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Action-RPG The Last Oricru veröffentlicht.

The Last Oricru ist ein Action-RPG, das in einer Welt spielt, in der Sci-Fi auf Mittelalter trifft. Laut der Entwickler liegt der Schwerpunkt auf Storytelling und Spielerentscheidungen. Ihr erwacht in einer mittelalterlichen Sci-Fi-Welt am Rande eines Krieges und beginnt, das Schicksal der ganzen Welt zu beeinflussen. Cool: Das Spiel ist sowohl als Einzelspieler- als auch als Koop-Erlebnis konzipiert.

Zum Spiel heißt es: “The Last Oricru ist ein Story-getriebenes Action-RPG, das dich mitten in einen anhaltenden Konflikt zwischen zwei Rassen auf einem teilweise terraformierten Planeten versetzt, der durch eine Schutzbarriere vom Weltraum isoliert ist. Deine Entscheidungen werden interessante Wendungen in das Gameplay bringen, da du den Konflikt und seinen Ausgang stark beeinflussen kannst.”

Mittlerweile wurde der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was das Spiel zu bieten hat. Man sollte jedoch erwähnen, dass es sich hier um Szenen aus der Pre-Alpha handelt. Mit anderen Worten: Bis zum Release kann sich noch viel verändern.

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

