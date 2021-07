The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Neuer Trailer zeigt die Verbesserungen

Nintendo hat einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD veröffentlicht, der die Verbesserungen der Neuauflage zeigt.

Na, freut ihr euch schon auf den Release von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD? Dann solltet ihr euch nachfolgenden Trailer auf jeden Fall ansehen. Hier bekommt ihr zu sehen, welche Verbesserungen die HD-Version zu bieten hat.

In Skyward Sword erlebt ihr in der Rolle von Link die chronologisch erste Geschichte der The Legend of Zelda-Reihe und begebt euch auf die Suche nach Zelda, Links Freundin aus Kindheitstagen.

Nchfolgend findet ihr die Verbesserungen der HD-Version aufgelistet:

Optionale Hilfestellung von Phai: Phai erscheint nur in Videosequenzen oder wenn ihre Hilfe notwendig ist. Spieler:innen können sie weiterhin manuell herbeirufen, wenn sie ihren Rat einholen wollen



Höhere Bildrate: Das Spiel läuft mit einer Bildfrequenz von 60 fps, die ein flüssigeres Spielerlebnis ermöglicht



Vorspulen von Dialogen: Die Texte im Spiel können durch Drücken des B-Knopfs vorgespult werden



Optimierte Item-Informationen: Erklärungen zu gesammelten Items wie Insekten und Materialien erscheinen nur beim ersten Mal, wenn Spieler:innen sie während ihres Abenteuers finden



Überspringen von Videosequenzen: Durch Drücken des Minus-Knopfs können Videosequenzen übersprungen werden



Automatisches Speichern: Der Spielfortschritt wird automatisch gespeichert. Zudem haben Spieler:innen die Möglichkeit, manuell über das Menü zu speichern



Überspringen von Spieletutorials: Die in das Spiel einführenden Tutorials wurden überarbeitet und fallen dezenter aus

Hier der neue Trailer:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am 16. Juli für die Nintendo Switch.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offfizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer das Spiel bisher verpasst hat, der sollte die Gelegenheit nutzen und sich die HD-Version schnappen. Der Release lässt ja zum Glück nicht mehr lange auf sich warten.