The Witcher: Hier könnt ihr euch die WitcherCon um 19:00 Uhr ansehen

Heute werden im Rahmen der WitcherCon die neuesten Infos rund um The Witcher präsentiert.

Der Streaming-Anbieter Netflix und CD Projekt RED haben sich für das digitale Event WitcherCon zusammengetan, um Fans mit den wichtigsten Infos rund um The Witcher zu versorgen.

So dürft ihr euch unter anderem auf das Panel “The Witcher Season 2: Deck of Destiny” freuen. Hier ziehen die Besetzung und der Showrunner des Netflix Originals “The Witcher” Karten aus einem Stapel mit Fan-Fragen. Diese werden über den Fortgang des Gesprächs entscheiden.

Aber natürlich kommen auch Gamer auf ihre Kosten. Im Rahmen des Panels “Memories from the Path: Stories Behind The Witcher Games” reden die Entwickler nämlich darüber, wie das Spiel entstanden ist.

Darüber hinaus wird es auch ein Gespräch mit Schauspieler Henry Cavill über das erweiterte Witcher-Universum geben. Mit anderen Worten: Witcher-Fans sollten sich das Event nicht entgehen lassen.

Übrigens: Die WitcherCon ist in zwei Streams unterteil. Ein Stream startet heute um 19:00 Uhr und der zweite Stream beginnt morgen, am 10. Juni, um 03:00 Uhr Nachts.

Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen Inhalte, die euch im Rahmen der WitcherCon erwarten:

Hier der Stream:

Alternativ könnt ihr euch den Stream auch auf dem Twitch-Kanal von Netflix ansehen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite der WitcherCon.

Das denken wir:

Wer hätte gedacht, dass es mal eine Convention zu The Witcher geben würde? Das ist auf jeden Fall ziemlich cool und wir sind schon sehr gespannt, wie es mit der Serie und den Spielen weitergeht.