“The Witcher: Nightmare of the Wolf”: Seht euch hier den ersten Trailer zum Witcher-Animationsfilm an

Im Rahmen der WitcherCon wurde der Animationsfilm “The Witcher: Nightmare of the Wolf” angekündigt.

Falls ihr die erste WitcherCon mitverfolgt habt, dann wisst ihr es bereits, aber für alle anderen: Mit “The Witcher: Nightmare of the Wolf” erwartet uns ein neuer Witcher-Animationsfilm, der bereits am 23. August bei Netflix an den Start geht.

Darum geht es: “Der Anime-Film erzählt die Geschichte von Vesemir, einem verwegenen jungen Hexer, der einem Leben in Armut entkam, um Monster für Münzen zu töten…”

Für den Film sind “The Witcher”-Showrunner Lauren Schmidt Hissrich, Produzent Beau DeMayo und das Animationsstudio Studio Mir verantwortlich.

Hier der erste Trailer zum Film:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Netflix-Seite des Films.

Übrigens: Die zweite Staffel von “The Witcher” geht am 17. Dezember an den Start. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Film machen einen sehr guten Eindruck. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Release.