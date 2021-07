Tomb Raider: The Angel of Darkness – So beeindruckend sieht Lara Croft im Fan-Remake aus

in

Ein aktuelles Video zeigt das neue 3D-Modell von Lara Croft im Fan-Remake zum Spiel Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Anfang Juni berichteten wir darüber, dass der Entwickler “FreakRaider” gerade an einem Fan-Remake des Spiels Tomb Raider: The Angel of Darkness arbeitet. Mittlerweile hat “FreakRaider” ein Update veröffentlicht, das zeigt, wie das neue 3D-Modell von Lara Croft aussieht.

Und wenn ihr mich fragt, dann sieht dieses Modell wirklich verdammt gut aus. Man könnte fast meinen, dass es sich hier um ein offizielles Projekt handelt, aber seht am besten selbst.

Hier das Video:

Und hier haben wir noch ein paar Screenshots des Modells für euch:

Übrigens gibt es bisher noch kein Release-Termin für das Fan-Remake und falls Square etwas gegen dieses Projekt hat, dann ist es gut möglich, dass wir dieses Remake vielleicht nie spielen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Gefällt euch die neue Lara? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Tomb Raider haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Dieses Fan-Remake scheint wirklich gute Fortschritte zu machen. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.

Quelle: dsogaming.com