Ubisoft kündigt Tom Clancy’s XDefiant an – und die Community findet es doof

in

Ubisoft hat kürzlich den Multiplayer-Shooter Tom Clancy’s XDefiant mit einem ersten Trailer angekündigt.

Ob Ubisoft damit Erfolg hat? Die Rede ist vom kommenden Free-to-Play-Shooter Tom Clancy’s XDefiant. Dieser wurde mit einem ersten Trailer angekündigt und die Community ist von diesem Titel bisher so gar nicht begeistert.

Der Grund: Die ersten Spielszenen sehen sehr generisch aus. Manche Fans bezeichnen es als Call of Duty-Klon und ja, das Spiele erinnert tatsächlich an vielen Stellen an den den Titel aus dem Hause Activision – nur eben mit Charakteren und Gadgets, die von Tom Clancy-Titeln inspiriert sind. Dementsprechend negativ fällt die Bewertung des ersten Trailers auf YouTube aus. Bisher hat das Video 6919 Daumen nach oben und 8853 Daumen nach unten. Die Kommentare dazu sind ebenfalls sehr kritisch.

Ich mache es kurz: Das Gunplay sieht ziemlich gut und unterhaltsam aus und das ist so ziemlich das Wichtigste in einem Ego-Shooter. Das Spiel an sich bietet jedoch auf den ersten Blick nicht viel mehr als die Konkurrenz, aber ich lasse mich gerne überraschen.

Zum Spiel heißt es: “Tom Clancy’s XDefiant ist ein kostenloser, schneller Arena-Shooter, der intensive Waffen-Action mit personalisierten Ausrüstungen und spezialisierten Fraktionen verbindet, während bewaffnete Teams von ‘Defiants’ um die Vorherrschaft kämpfen.”

Hier der Reveal-Trailer:

Für Spieler aus Amerika und kanada startet erste Alpha-Test am 5. August.

Wie findet ihr die ersten Szenen aus Tom Clancy’s XDefiant? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Ego-Shooter” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel können uns noch nicht überzeugen, aber wir sind schon gespannt, wie sich der Titel in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickelt.