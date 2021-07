Ubisoft verschiebt Rainbow Six Extraction und Riders Republic

Ubsioft hat die beiden Spiele Rainbow Six Extraction und Riders Republic verschoben.

Erst im Juni berichteten wir darüber, dass Ubisoft den Release-Termin zu Rainbow Six Extraction verkündet hatte. Demnach sollte der Titel am 16. September erscheinen. Nun wurde das Spiel auf Januar 2022 verschoben.

Dazu heißt es: “Unser Ziel mit Rainbow Six Extraction ist es, ein vollwertiges AAA-Erlebnis zu bieten, das die Art ändert, wie ihr kooperative Spiele spielt und darüber denkt. Mit einzigartigen Features wie Missing In Action oder The Sprawl wird jede Mission zu einem spannenden und herausfordernden Erlebnis, in dem ihr die Elite-Operatoren von Rainbow Six in einen Kampf gegen eine tödliche und sich entwickelnde außerirdische Bedrohung führt.

Wir ergreifen die Gelegenheit, uns zusätzliche Zeit zu nehmen, um diese Vision im Januar 2022 so zum Leben zu erwecken, wie sie es verdient. Wir sind zuversichtlich, dass dies sicherstellen wird, dass Rainbow Six Extraction die umfassende, kooperative und aufregende Erfahrung ist, die wir schaffen wollten und die ihr spielen möchtet.“

Im selben Zug wurde leider auch das Spiel Riders Republic verschoben. Das offizielle Statement dazu lautet: “Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle die Republik in unserer kommenden Beta stürmt! Dies wird das erste Mal sein, dass ihr diesen massiven Multiplayer-Spielplatz in die Hand nehmen könnt und wir freuen uns darauf, zu hören, was ihr denkt.

Um sicherzustellen, dass wir das beste Spiel für alle Spieler liefern können, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, das Veröffentlichungsdatum vom 2. September auf den 28. Oktober zu verschieben. So haben wir mehr Zeit für die Feinabstimmung des Spiels und ihr habt noch einmal die Möglichkeit, vor der Veröffentlichung mitzumachen und uns Feedback zu geben.”

Das denken wir:

Das ist wirklich bitter. Hoffen wir mal, dass die Spiele kein weiteres Mal verschoben werden.

