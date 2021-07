Verratet und verspeist eure Freunde im kommenden Survival-Spiel Dread Hunger

in

Die Eraly Access des Spiels Dread Hunger hat kürzlich ein Update spendiert bekommen das neue Inhalte ins Spiel bringt.

Auf der Suche nach einer neuen Survival-Erfahrung? Dann solltet ihr mal einen Blick auf den Titel Dread Hunger werfen. In diesem Spiel müssen acht Entdecker ihr Schiff durch die gefährliche Arktis steuern.

Um das Schiff am Laufen zu halten, müsst ihr es verlassen, um Kohle zu sammeln. Das ist jedoch sehr gefährlich, da ihr euch vor Raubtieren und der tödlichen Kälte in Acht nehmen müsst. Und um satt zu bleiben, müsst ihr einige fiese Entscheidungen treffen. So ist es beispielsweise möglich, Leichen zu verspeisen.

Das größte Problem sind aber die zwei Verräter im Team. Diese Verräter können anderen Spieler mit verdorbenem Essen vergiften, Tiere anlocken oder sie mit Blutmagie verhexen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Nachfolgend findet ihr ein Video, das zeigt, was das neueste Update zu bieten hat. Ihr dürft euch auf einen neuen Charakter, eine neue Waffe und einen neuen Feind freuen.

Dread Hunger verlässt vermutlich im Herbst die Eraly-Access-Phase.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer Survival-Spiele mag und das Setting gut findet, der sollte Dread Hunger unbedingt ausprobieren.