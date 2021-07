Zelda: Breath of the Wild – Jemand hat den Yiga-Clan dazu gebracht, das Masterschwert zu stehlen

Der Zelda-Fan “ThornyFox” hat ein Video veröffentlicht, in dem wir zu sehen bekommen, wie der Yiga-Clan das Masterschwert stiehlt.

Wenn ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild. gespielt habt, dann wisst ihr vermutlich, dass Mitglieder des Yiga-Clans alles stehlen, was sie in die Finger bekommen. “ThornyFox” wollte herausfinden, ob die Yiga auch dazu in der Lage sind, das Masterschwert stehlen.

Aus diesem Grund hat er ein Mitglied des Clans in den Wald der Krogs bis hin zum begehrten Schwert geführt. Und tatsächlich: Die Yiga können das Schwert stehlen – dadurch geht es für immer verloren.

Zum Video heißt es: “Der Yiga-Clan nimmt alles, was er auf dem Boden sieht, sogar Waffen! Also beschloss ich, einen in den Wald der Krogs zu schieben und ihn zum Meisterschwert zu bringen. Ist ein Yiga würdig genug, das Schwert aufzuheben, das die Dunkelheit versiegelt? Zeit, es herauszufinden!”

Hier das Video:

Das denken wir:

Der Aufwand für das Video hat sich gelohnt – irgendwie zumindest…

Quelle: nintendolife.com