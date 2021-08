Abandoned: Die Macher trollen uns mit “neuer” Szene aus dem Spiel

in

Die Macher von Abandoned haben eine “neue” Szene aus dem Spiel veröffentlicht, die ziemlich lächerlich ist.

In den vergangenen Tagen berichteten wir darüber, dass das Studio Blue Box das Update für die PS5-Trailer-App verschieben musste, da es angeblich technische Probleme gab. Mittlerweile wurde die Trailer-App aktualisiert und mit der “neuen” Szene will Blue Box die Community offensichtlich trollen.

Der Grund: Wir bekommen ganze fünf Sekunden zu sehen, in der jemand einen dunklen Gang entlang geht. Der Witz an der Sache: Diesen Teaser hatte Blue Box bereits zuvor auf Twitter veröffentlicht.

Hier der entsprechende Tweet:

In der Zwischenzeit diskutiert die Community noch immer darüber, ob es sich hier um ein neues Silent Hill oder Metal Gear handelt. Was denkt ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

