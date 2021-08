Amazon gibt Starttermin für “Der Herr der Ringe”-Serie bekannt

in

Amazon hat kürzlich den Release-Termin der “Der Herr der Ringe”-Serie verkündet.

Heute haben wir mal wieder eine gute Nachricht für alle Fans von “Der Herr der Ringe”. Und zwar hat Amazon verraten, wann die noch namenlose Serie zur beliebten Fantasy-Reihe von J.R.R. Tolkiens an den Start geht.

So heißt es in einem offiziellen Tweet: “Am 2. September 2022 beginnt eine neue Reise.” Im selben Zug wurde auch ein erstes Bild aus der Serie veröffentlicht. Damit wird der Drehschluss in Neuseeland gefeiert.

Dazu ist nicht wirklich viel bekannt, wir wissen nur, dass es aus er ersten Folge stammt und dass es sich bei den Bäumen im Hintergrund wohl um die Bäume von Valinor handelt. Diese wurden im Zeitalter vor den Tagen von der Valie Yavanna geschaffen.

Hier der Tweet mit dem Bild:

Übrigens: Am 2. September wird die erste Folge veröffentlicht und dann wird es in jeder weiteren Woche eine neue Folge geben. Das bedeutet, dass ihr euch die Serie leider nicht auf einmal ansehen könnt.

Sollte es weitere Infos zur Serie geben, dann lassen wir es euch wissen.

Übrigens: Amazon hatte zuvor ein “Herr der Ringe”-Free-to-play-MMO in der Mache. Dieses wurde jedoch im April eingestellt. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Das denken wir:

Es wird verdammt schwer, die hohen Erwartungen der Fans mit der Serie zu erfüllen. Wir sind schon äußerst gespannt, was uns hier erwartet.

Quelle: filmstarts.de