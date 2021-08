Apex Legends: Respawn äußert sich zum Next-Gen-Update

in

Kürzlich haben sich die Entwickler von Apex Legends zum Next-Gen-Update des Battle-Royale-Shooters Apex Legends geäußert.

Im letzten Jahr wurde ein Next-Gen-Update für den Battle-Royale-Shooter Apex Legends angekündigt und seit dieser Ankündigung gab es leider kaum Neuigkeiten dazu. Im Rahmen eines AMAs auf Reddit wurde das Update aber nun wieder thematisiert.

Respawn erklärte: “Oh Mann, ich WÜNSCHTE, ich hätte ein Update zu teilen, aber wir können im Moment nichts Definitives sagen – also kann ich hier nichts verraten.”

Weiter hieß es: Vertraut uns, es ist in Arbeit und wir freuen uns auch darauf”. Bisher wurde noch nicht viel über das Update verraten, aber wir wissen, dass das Team versucht, 120 FPS zu erreichen. “120 FPS ist eines unserer Ziele, während wir uns weiterhin mit [Next-Gen] Features und Balance beschäftigen”, versprach Director Steve Ferreira Anfang des Jahres in einem anderen AMA.

Sollte es ein weiteres Update dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

