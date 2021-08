“Bad Boys”: Will Smith macht jetzt als Mike Lowrey Fornite unsicher

in

In Fortnite könnt ihr euch jetzt als Mike Lowrey aus “Bad Boys” verkleiden. Im Film wird der Charakter von Will Smith gespielt.

Falls ihr gerne Fortnite zockt und auf “Bad Boys” steht, habe ich eine gute Nachricht für euch: Ihr könnt euch jetzt einen Skin kaufen, der euch in Mike Lowrey aus der beliebten Filmreihe verwandelt. Verkörpert wird der Charakter ja von Will Smith und wenn ihr mich fragt, wurde der Schauspieler sehr gut getroffen. Oder was denkt ihr?

Ab sofort ist das Outfit “Mike Lowrey”, inklusive Rücken-Accessoire “Detective-Tasche” im Item-Shop erhältlich. Außerdem erhaltet ihr im Set “Heißsporn” noch Mikes Dual-Spitzhacken, die “Heißsporn-Messer”.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Ankündigung.

Das denken wir:

Jetzt hätten wir aber bitte auch gerne einen Skin von Marcus Burnett.